Liguria. Durante la notte probabile passaggio di nuvolosità a lambire l’appennino centro-orientale, non si esclude qualche occasionale fenomeno. In giornata ampie schiarite ovunque.

Ingresso di correnti secche e relativamente più fredde in quota determina un certo rimescolamento della massa d’aria sulla nostra regione, in un contesto che rimane nel complesso stabile.

Venti: settentrionali/tesi durante la notte e al mattino, rinforzi come da avviso; si impostano a regime di brezza sul centro-levante nel corso del pomeriggio; da est testo a ovest di Capo Mele. Mari: inizialmente molto mosso al largo per onda formata da terra, in graduale calo dal pomeriggio; mosso/stirato sotto-costa, poco mosso a seguire.

Temperature: in deciso calo nell’interno, specie sui rilievi; aumenti temporanei nei valori minimi a levante.

Costa: min 19/24°C, max 25/30°C.

Interno: min 14/20°C, max 21/25°C.