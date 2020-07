Liguria. Nonostante l’aumento della pressione atmosferica, la Liguria verrà interessata nei prossimi giorni da un po’ di nuvolosità con prevalenza di fasi soleggiate ed assenza di fenomeni.

Per quanto riguarda la giornata di oggi, sabato 25 luglio, su tutta la regione avremo prevalenti condizioni di bel tempo. Un po’ di nubi saranno presenti al mattino sullo spezzino e nel pomeriggio nel tratto di costa tra Savona e Genova.

Venti deboli o moderati da nord al mattino, in rotazione a sud (sempre deboli) nel pomeriggio. Mare da mosso a poco mosso. Temperature in calo nei valori minimi, in aumento le massime: sulla costa minime tra 18 e 21 gradi, massime tra 26 e 29 gradi; all’interno minime tra 9 e 16 gradi, massime tra 22 e 26 gradi.

Domenica 26 luglio un po’ di nubi basse saranno presenti sotto costa al mattino, ma in via di attenuazione. Pomeriggio decisamente soleggiato a parte locali velature o nubi alte senza conseguenze.

Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali. Mare generalmente poco mosso. Temperature in rialzo.

Infine, lunedì 27 luglio bel tempo ovunque a parte la presenza di nubi basse lungo le coste al mattino in attenuazione in giornata. Temperature stazionarie.