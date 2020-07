Liguria. Alta pressione e bel tempo sulla nostra regione. Qualche temporale in più nella giornata di sabato.

Secondo gli esperti del Centro Limet, oggi giovedì 9 luglio avremo Bel tempo su tutta la regione e per l’intera giornata. Eventuali addensamenti avranno carattere temporaneo.

Venti deboli in regime di brezza o variabili. Mare quasi calmo o poco mosso. Temperature in generale aumento: sulla costa minime tra 21 e 23 gradi, massime tra 28 e 32 gradi; all’interno minime tra 15 e 20 gradi, massime tra 26 e 30 gradi.

Per domani, venerdì 10 luglio, sereno ovunque al mattino. Nel pomeriggio qualche temporale sulle Alpi Liguri, in attenuazione in serata, soleggiato altrove.

Venti deboli o moderati da sud, qualche rinforzo sui versanti padani nel pomeriggio. Mari poco mossi tutti i bacini. Temperature stazionarie: valori di umidità relativa in aumento.

Infine, sabato 11 luglio qualche temporale nel pomeriggio su Val Trebbia, Aveto e Alpi Liguri, in attenuazione in serata, per il resto nubi sparse senza fenomeni.

Ventilazione debole, temperature stazionarie, mare poco mosso.