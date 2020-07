Meeting di Savona, nei 100 metri sarà Tortu contro Jacobs

Savona. È ufficiale: nei 100 metri di Savona correrà anche Marcell Jacobs.

Lo sprinter delle Fiamme Oro ha fissato i primi due appuntamenti della propria stagione, interamente dedicata alla velocità. L’azzurro esordirà sabato 11 sulla pista di Rieti e poi sarà di nuovo in azione giovedì 16 a Savona, dove incontrerà il primatista italiano Filippo Tortu (Fiamme Gialle) in un nuovo confronto tra i due principali velocisti italiani in circolazione, due dei primi tre della storia, considerando il 9″99 firmato da Tortu due anni fa a Madrid e il 10″03 della scorsa stagione di Jacobs a Padova, a due centesimi dallo storico 10″01 di Pietro Mennea.

“Correre con Pippo sarà una bellissima emozione, dopo mesi in cui l’adrenalina l’abbiamo dovuta riporre in soffitta – sono le parole dello sprinter allenato a Roma da Paolo Camossi, in una nota inviata in serata dallo staff dell’atleta -. Tengo tantissimo a ricominciare a gareggiare, sperando che questo possa essere da stimolo per tanti altri atleti ed appassionati: l’Italia ha bisogno di ripartire dopo la tragedia del Covid-19 e, se posso fare qualcosa per il mio sport, sono felicissimo di mettermi a disposizione. Sono certo che Pippo la pensi esattamente come me”.

Compagni nella staffetta 4×100 primatista italiana e a un soffio dalla finale ai Mondiali di Doha (38″11 in batteria), a Savona Tortu e Jacobs si sono già sfidati in due occasioni: nel 2016 l’ha spuntata Marcell (10″23 a 10″24), nel 2018 ha prevalso Filippo (10″03 a 10″08, dopo il 10″04 ventoso di Jacobs in batteria). Per il 25enne poliziotto di Desenzano del Garda sarà la prima volta nei 100 metri a Rieti, dove in passato ha saltato in lungo e corso sui 200 e dove sabato ha debuttato Tortu in 10″28.