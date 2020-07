Max Taddei al Vado, mister Cattardico confermato all’Alassio

Savona. Altra giornata ricca di notizie di calciomercato.

La Sanremese comunica di aver perfezionato il trasferimento del centrocampista Max Taddei al Vado. Il capitano lascia la maglia biancazzurra dopo quattro anni, 108 presenze in campionato e 6 reti. La società matuziana ringrazia Taddei per la professionalità e l’attaccamento dimostrato e gli augura le migliori fortune.

Questo è il messaggio con cui Max Taddei, classe 1991, intende salutare l’ambiente biancoazzurro. “La Sanremese – dichiara il centrocampista toscano – è stata parte della mia vita per quattro anni. Abbiamo gioito e pianto tutti insieme. Sono arrivato ragazzo e me ne vado via da padre di famiglia. Sono stato adottato da questa splendida città, vissuta a pieno con tutti i suoi pregi e i suoi difetti. Ci tengo a ringraziare tutti i miei compagni e gli allenatori che sono stati insieme a me in questa fantastica avventura! Tutti i componenti della società, a partire dai giardinieri fino ad arrivare ai presidenti che ho avuto in questi anni, che hanno sempre avuto fiducia in me prima come uomo e poi come calciatore. L’ultimo grazie va ai tifosi: spero di aver ricambiato sul campo il loro amore nei miei confronti. Ci sono momenti come la vittoria di Savona che rimarranno indelebili nel mio cuore! Grazie Sanremo, ormai sei parte di me“.

In Eccellenza, l’Alassio FC sarà ancora allenato da Cristian Cattardico (nella foto sopra). Il confermato mister sarà sempre affiancato dal vice Gianluca Molinaro.

Al Pietra Ligure arriva Filippo Pili, difensore classe 1997, proveniente dal Legino.

In Promozione, il Legino si è assicurato Daniel Saporito, centrocampista classe 1999. In carriera ha militato nella Juniores dell’Albissola, nella Veloce, nell’Alassio FC e nel Varazze Don Bosco.

In Prima Categoria, l’Andora ha ufficializzato l’acquisto di Rocco Avignone, difensore classe 1993, proveniente dal Cervo.

In Seconda Categoria, sarà Simone Rattalino l’allenatore della Villanovese; lo scorso anno era al Borgio Verezzi.