Matteo Rosso responsabile ligure di FdI, la soddisfazione di Simona Saccone

Savona. Il consigliere comunale di Fratelli d’Italia a Savona, Simona Saccone, esprime “tutta la grande soddisfazione per la scelta del nuovo responsabile regionale di Fratelli d’Italia”, individuato in Matteo Rosso.

“Matteo Rosso con serietà e capacità saprà fare crescere il partito nelle province liguri, un partito che oggi grazie alla sua coerenza e credibilità sfiora il 17 per cento nazionale. La nostra leader Giorgia Meloni, grazie alla sua preparazione, è stimata e benvoluta dagli italiani che premiano così il partito con un alto gradimento”.

“Ci avviciniamo alle elezioni regionali e abbiamo bisogno di unione e sinergia nel territorio, di essere un partito unito, compatto lontano da malumori e dissapori. La sfida delle regionali per Fratelli d’Italia è una sfida difficile, importante e impegnativa: dopo il lockdown il nostro territorio, già messo in ginocchio per la crisi, si trova ancora più disastrato economicamente e in questi giorni a tutto ciò si unisce la paralisi delle autostrade”.

“Insieme a Matteo Rosso per affrontare le regionali in coalizione con gli amici alleati ci sarà Michele Scandroglio, già responsabile anni fa del partito Pdl in Liguria. Auguro a tutti un in bocca al lupo certa che Fratelli d’Italia dirà la sua e che come sempre sarà un alleato fedele al centro destra e al nostro governatore Giovanni Toti, portando alti i suoi valori e ideali”.