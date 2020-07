Matteo Rosso nuovo commissario ligure di Fratelli d’Italia

Liguria. Matteo Rosso nuovamente alla guida di Fratelli d’Italia in Liguria. Giorgia Meloni lo ha nominato commissario per la Liguria.

Il neo commissario potrà contare sulla grande esperienza dell’onorevole Michele Scandroglio che lo affiancherà per le imminenti e importantissime elezioni amministrative di settembre.

“Un sincero ringraziamento a Giorgia Meloni per la fiducia che ripone in me – è il primo commento del nuovo commissario regionale Matteo Rosso, medico e capogruppo in Regione – e desidero ringraziare anche l’onorevole Giovanni Donzelli, responsabile organizzativo nazionale per la sua continua disponibilità e l’onorevole Francesco Lollobrigida, Presidente dei Deputati a cui sono legato da una profonda e consolidata amicizia, per la vicinanza ed i preziosi consigli”.

“Con Michele siamo amici dai tempi del PDL – racconta Rosso – e la sua esperienza sarà preziosa per far crescere il nostro Partito in Liguria. Abbiamo davanti a noi un’importante sfida per il buon governo della Regione, buon governo che abbiamo dimostrato sino ad oggi sia in consiglio regionale che in giunta con l’azione dell’assessore Gianni Berrino che ha dimostrato un costante e serio impegno per i liguri con le sue complesse ed importanti deleghe. Ovviamente sarà importante una stretta collaborazione con i dirigenti del nostro partito a cui sono grato per il loro quotidiano impegno sul territorio Ligure”.