Matrimoniexpo: “Pronti a rilanciare il settore in Liguria, ma servono detrazioni fiscali”

Liguria. “Il settore del wedding in Liguria non si è mai fermato: abbiamo sfruttato questo lungo e difficile periodo, che speriamo finisca presto, per confrontarci e raccogliere nuove idee”. Così Roberto Savastano, presidente di Matrimoniexpo, l’associazione dei professionisti del Wedding aderente a Confcommercio Genova.

“In questo senso – prosegue – ci auguriamo che anche altri comuni liguri seguano l’esempio di La Spezia dove è stata predisposta una delibera in base alla quale è prevista la possibilità di sposarsi con rito civile anche durante la settimana e viene consentito a chi è proprietario di edifici di pregio, previa autorizzazione da parte dell’amministrazione comunale, di mettere a disposizione i propri immobili per i matrimoni civili”.

Per Enrico Zoni, vicepresidente di Matrimoniexpo, ”Il settore del Wedding in Liguria si sta impegnando per creare una forte sinergia tra il territorio e i desideri delle future coppie di sposi”.

Un input al comparto può arrivare anche dal dl Rilancio all’esame della Camera: “Ringraziamo l’onorevole Manuela Gagliardi che, insieme ai rappresentanti di Cambiamo! con Toti alla Camera, Stefano Benigni, Claudio Pedrazzini, Giorgio Silli e Alessandro Sorte, ha presentato alcuni emendamenti volti a favorire il rilancio del nostro settore”, dichiarano Savastano e Zoni.

“L’introduzione di detrazioni fiscali per le spese legate alla celebrazione dei matrimoni, il contributo straordinario per le imprese del settore organizzazione feste e cerimonie e il fondo nazionale di 2 milioni per la promozione delle località turistiche italiane nel settore cerimonie sono misure che darebbero una vera e propria boccata d’ossigeno alle attività che rappresentiamo insieme a Confcommercio”, concludono.