Orco Feglino. Tempi ancora lunghi per la riapertura della strada provinciale 27 bis chiusa al traffico da ieri sera per la caduta di un masso sull carreggiata che ha colpito un’auto in transito, fortunatamente provocando danni solo alla vettura.

La pietra si è staccata da una parete finendo all’improvviso sulla strada. La viabilità nel tratto è ancora bloccata per ragioni di sicurezza.

“Il terreno dal quale si è staccato il masso è di un privato, per questo serve una ordinanza del sindaco per chiedere la sistemazione della parete e quindi ripristinare le condizioni di sicurezza necessarie per la riapertura della provinciale” afferma il consigliere delegato alla viabilità Luana Isella.

“Siamo in costante contatto con l’amministrazione comunale per poter intervenire al più presto” conclude Isella.

“Per raggiungere le abitazioni e gli esercizi commerciali di Orco è possibile passare dalla strada comunale (via Rocche Bianche) che collega Feglino a Orco” sottolinea il Comune di Orco Feglino in merito alla situazione viaria.