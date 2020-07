Manutenzione in galleria sulla SS 717 a Villanova e Alassio: cinque giorni di chiusura, traffico deviato sull’Aurelia

Alassio/Villanova d’Albenga. Proseguono, da parte di Anas, le attività di manutenzione degli impianti della galleria Alassio 1, lungo la statale 717 “Villanova di Albenga”, nei comuni di Alassio e Villanova di Albenga.

Per consentire i lavori verrà predisposta la chiusura della corsia di marcia della statale, in direzione Alassio, dal chilometro 5,068 al chilometro 10,000 dalle 9 alle 17 tutti i giorni da lunedì 27 luglio fino a venerdì 31 luglio.

In direzione Villanova di Albenga dal chilometro 10,000 al chilometro 5,068 sarà in vigore il divieto di sorpasso e il limite di velocità di 30 chilometri orari.

Durante le ore di chiusura la circolazione sarà deviata lungo la Ss1 “Via Aurelia”.

