Toirano. Lutto a Toirano per la scomparsa dell’ex sindaco Gino Parodi, in carica dal 1985 al 1995. Aveva 73 anni. A ricordarlo è stato l’attuale primo cittadino, Giuseppe De Fezza.

“Ti ricordiamo così, sempre sorridente, ottimista e amico di tante avventure – scrive – Ti ringrazio per quanto mi hai trasmesso ed insegnato in questi anni: mi hai fatto conoscere tutto il territorio, le sue tante peculiarità, le sue tradizioni, la sua storia e le sue fragilità. Ricordo ancora le tante passeggiate per i sentieri che conducono alle sorgenti della nostra acqua potabile”.

“Hai sempre messo a disposizione di tutti le tue conoscenze da sindaco e trasmesso la tua sensibilità e la tua devozione per il paese – prosegue – Non smetteremo mai di ringraziarti. Riposa in pace e sii ancora nostro faro e nostra guida. Esprimiamo con grande dolore il nostro cordoglio e siamo vicini a Marta, alla mamma di Gino ed ai familiari tutti”