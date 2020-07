Alassio. Nell’attesa di cimentarsi giovedì al Meeting di Savona nella sua specialità, i 100 ostacoli, oggi Luminosa Bogliolo si è dedicata ai 100 metri piani.

Al Trofeo Città di Rieti, sulla pista dello stadio Guidobaldi, in un pomeriggio decisamente caldo con 32 gradi, l’alassina ha migliorato per due volte il primato personale nella specialità, abbattendo il 12″02 realizzato nel 2019.

L’atleta delle Fiamme Oro ha ottenuto prima 11″80 in batteria e poi, nella finale andata in scena alle ore 18,45, ha fermato il cronometro a 11″74. Si è classificata seconda sia in batteria che in finale.

La gara è stata vinta da Gloria Hooper (Carabinieri) che ha aperto il suo 2020 con 11″45 (+0.1) dopo l’11″50 (-0.4) della batteria.

Tra i protagonisti di giornata, un altro dei sicuri protagonisti dell’evento di giovedì a Savona: Marcell Jacobs, che nei 100 metri ha firmato il crono di 10″21 (+1.1), ottenuto in finale dopo il 10″22 (+1.7) della batteria

“Mi aspettavo qualcosa di più – commenta Jacobs – ma sicuramente è stato importante ricominciare a gareggiare, mi mancava tanto l’effetto dello stadio. Sinceramente speravo qualcosa di meglio, perché in batteria non sono praticamente partito, il tempo di reazione è stato altissimo. In finale mi sembra di essere partito meglio. Sulla fase lanciata invece mi sto sentendo bene e ricominciare a gareggiare mi porterà a crescere. Ora penso alla prossima gara che sarà giovedì a Savona e sicuramente sarà di stimolo il confronto con Filippo Tortu“.