Alassio. Bell’esordio stagionale negli ostacoli per Luminosa Bogliolo, atleta alassina delle Fiamme Oro.

A Rieti, alla Fastweb Cup, sabato 4 luglio, nella prima delle due gare di giornata dei 100 ostacoli (nel video), la ligure che venerdì aveva compiuto 25 anni si è espressa in 12″93, con un filo di vento contrario (-0.2).

Dopo quasi due anni, la Fastweb Cup segnava anche il rientro sulla specialità di Elisa Di Lazzaro (Carabinieri) che ha fatturato 13″27 nel primo round, con Linda Guizzetti (Cus Pro Patria Milano) a 13″46.

Praticamente in fotocopia la seconda gara, quasi due ore dopo: un altro 12″93 per Bogliolo, stavolta con un vento leggermente favorevole (+0.2), e seconda piazza per Di Lazzaro (13.30) davanti a Linda Guizzetti che con 13″34 ha dato una sforbiciata al primato personale.

“Come inizio va benissimo – dichiara l’azzurra – e sono contenta per il tempo, ma non per come ho corso. Nella batteria ho voluto un po’ strafare, poi in finale ho provato a correre in scioltezza ed è venuto lo stesso risultato che mi fa proprio ben sperare”.

Al maschile, come da copione, l’assolo è del britannico campione mondiale indoor Andrew Pozzi (13″44, +0.2); nel pomeriggio della prima uscita tra le barriere di Lorenzo Perini (Aeronautica) al via da 13″74. Pozzi ha proseguito la propria giornata con il 13″48 (+0.8) della finale, Perini invece ha fatto meglio nel secondo turno (13.72). Nei 400 ostacoli al femminile Ayomide Folorunso (Fiamme Oro) ha preferito rinviare l’esordio; in pista sono andate le altre portacolori delle Fiamme Oro Linda Olivieri (59″11) e Rebecca Sartori (59″19).