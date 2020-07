Luca Ferrara, undicesima stagione con la maglia del Finale

Finale Ligure. L’Asd Fbc Finale rende noto che, anche per la stagione prossima ventura, il calciatore Luca Ferrara vestirà la maglia della sua città per l’undicesimo anno.

Esterno di centrocampo, classe 1993, nel corso della sua carriera al Borel, Luca ha già messo in bacheca un campionato di Promozione, un campionato di Eccellenza, due playoff (uno di Eccellenza e uno di Serie D) e una Coppa Italia.

Dopo una stagione da protagonista dove ha dimostrato una grande crescita, non solo calcistica, la società ha infatti voluto fortemente la sua conferma per il prossimo campionato di Eccellenza: per questo a lui va l’augurio da parte di tutta la famiglia finalese, di cui ormai è parte importante, di una stagione ricca di vicendevoli soddisfazioni.

Nella foto: Luca Ferrara con il direttore sportivo Viviano Rolando