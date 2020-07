Loano. Continuano gli interventi di manutenzione dell’impiantistica sportiva di Loano. Dopo il campetto di via Isonzo, nei giorni scorsi si sono conclusi i lavori di sistemazione del campetto da basket di via San Giuseppe.

La ditta incaricata dall’ufficio sport e gli operai del Comune di Loano hanno sostituito le parti arrugginite e riverniciato i tralicci di sostegno dei canestri, hanno rimesso a nuovo i tabelloni e hanno ritracciato le linee del pavimento del campo.

Foto 2 di 2



L’intervento ha avuto un costo di soli 500 euro in quanto effettuato in parte “in economia”, cioè ad opera di personale comunale.

“Il campetto di via San Giuseppe – ricordano il sindaco Luigi Pignocca e l’assessore allo sport Remo Zaccaria – è frequentato ogni giorni da moltissimi ragazzi appassionati di pallacanestro. Effettuare questo intervento di manutenzione era necessario per continuare ad offrire ai nostri giovani spazi adeguati nei quali praticare il loro sport preferito. Grazie al lavoro degli uffici e dei nostri operai, poi, siamo riusciti a contenere al massimo i costi, altro risultato non trascurabile”.

Nei primi mesi dell’anno il Comune aveva effettuato un intervento analogo presso “il campetto” di via Isonzo: in questo caso si era proceduto con l’acquisto e l’installazione di nuovi canestri.

Nelle prossime settimane sarà sottoposto a manutenzione anche il campetto da basket all’aperto situato all’interno dell’area del PalaGuzzetti. Anche in questo caso i lavori saranno eseguiti “in economia”, compatibilmente con le esigenze del servizio.