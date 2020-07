Loano. Ieri sera gli agenti della polizia locale di Loano ed i carabinieri della stazione di viale Enrico Toti sono intervenuti in un locale della passeggiata a mare presso il quale era stata organizzata una manifestazione con notevole presenza di pubblico.

La manifestazione di intrattenimento, con la presenza di diversi ospiti del mondo dello spettacolo, si stava svolgendo senza che il titolare avesse richiesto le necessarie autorizzazioni. Inoltre, nel dehors del locale e sul lungomare si erano radunate circa 300 persone, in aperta violazione delle norme anti Covid 19. Per questo motivo la polizia locale ha disposto la chiusura del locale per cinque giorni, dal 25 luglio al 29 luglio compresi.

Foto 2 di 2



Si tratta del secondo caso simile in riviera: mercoledì sera un provvedimento analogo era stato preso nei confronti di un locale di Alassio (leggi qui).