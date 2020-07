Loano, il Pd interroga la maggioranza: “Lavori pubblici in ritardo, perché?”

Loano. Ha come tema principale i lavori pubblici e la necessità di far ripartire le opere già programmate e finanziate l’interrogazione presentata all’amministrazione del sindaco Luigi Pignocca dai consiglieri di minoranza del Pd di Loano Roberto Franco e Giulia Tassara.

“Pare ormai condivisa in modo unanime la necessità di far ripartire i lavori pubblici programmati e finanziati per poter superare la triste situazione economica in cui versa il nostro Paese – dicono i due esponenti Dem – Pensiamo sia compito anche degli enti locali partecipare in modo attivo e consapevole a questo tentativo”.

In quest’ottica, i due consiglieri comunali chiedono alla maggioranza “innanzitutto se condivide quanto sopra esposto. Inoltre chiediamo un elenco completo aggiornato analitico ed esaustivo delle

opere pubbliche che potrebbero partire specificandone le tempestività e illustrando i motivi che ritardano o hanno ritardato la loro priorità”.