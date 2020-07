Loano, consegnata ai Bagni Marini la Bandiera Blu della Fee

Loano. Questa mattina si è tenuta la consegna della Bandiera Blu, il riconoscimento internazionale che la FEE Foundation for Environmental Education (Fondazione per l’Educazione Ambientale) conferisce alle località costiere che soddisfano determinati criteri relativamente alla qualità delle acque e ai servizi offerti. Il sindaco Luigi Pignocca e l’assessore comunale all’Ambiente Manuela Zunino hanno consegnato il vessillo al presidente del SIB Loano Marco Zappa.

La Bandiera Blu è stata istituita nel 1987, anno europeo per l’ambiente. Viene assegnata ogni anno in 48 Paesi del mondo che rispettano criteri relativi alla gestione sostenibile del territorio. La campagna è curata nelle varie nazioni dalla FEE.

I parametri in base a cui viene assegnata la Bandiera Blu sono molteplici: la qualità delle acque di balneazione, la depurazione delle acque reflue, la certificazione ambientale, la gestione dei rifiuti, l’accessibilità nelle spiagge, l’educazione e la comunicazione ambientale e le iniziative di sostenibilità.

Nel 2020 Loano ha ottenuto la Bandiera Blu per le spiagge per l’undicesima volta consecutiva. Un’altra Bandiera Blu, quella per gli approdi turistici, sventola anche a Marina di Loano: è l’ottava volta che accade.