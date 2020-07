Loano, annullato il convegno “Verso un nuovo modello di Medicina territoriale”

Loano. Non si svolgerà l’incontro pubblico intitolato “2020: verso un nuovo modello di Medicina territoriale” a cura della Lega previsto per domani, sabato 1 agosto, a partire dalle 9.30 presso il Centro Congressi di Loano 2 Village.

L’evento, a numero chiuso con accredito obbligatorio a causa dell’epidemia Coronavirus, avevo visto esaurirsi i posti disponibili in poche ore. La decisione però oggi pomeriggio di Regione Liguria (recependo la proroga nazionale dello stato di emergenza) di prolungare l’ordinanza sulle contromisure anticontagio ha spingo gli organizzatori della Lega ad annullare il convegno.

“Un eccesso di prudenza – commentano – in ogni caso i cittadini che vorranno confrontarsi con noi sul tema ci troveranno nel gazebo organizzato dalla Lega per sostenere Salvini in via degli Alpini dalle 9.30 alle 13 e piazza Rocca dalle 15.30 alle 19″