Loano, annullate la “Sagra del fritto misto di pesce” e Miss Pro Loco

Loano. In occasione dell’assemblea dei soci dello scorso 30 giugno, Pro Loco Loano ha stabilito che quest’anno non organizzerà la consueta “Sagra del fritto misto di pesce” né l’edizione 2020 di “Miss Pro Loco Loano”. Ciò per “evitare assembramenti e dare un seppur piccolo aiuto alle attività commerciali che hanno attraversato un momento difficile”.

Come spiega la presidente, Maria Giuliana Amelotti, la decisione si inserisce nel solco di quanto condiviso con le Pro Loco del Bacino del Pollupice e con alcune Pro Loco della Val Bormida: “Ci dispiace non poter offrire questi momenti di svago a turisti e cittadini ma stante il perdurare della situazione Covid-19 abbiamo compiuto questa scelta difficile ma doverosa”.

“Speriamo comunque che i nostri concittadini si ricordino che, in sede di dichiarazione dei redditi, è possibile donare a Pro Loco Loano il 5 per mille (in quanto Associazione di Promozione Sociale), in modo da aiutarci a proseguire la nostra attività. Il nostro codice fiscale è: 90042100090”.

“Ricordiamo anche che provvisoriamente presso la nostra sede nella Marina di Loano troverete l’ufficio Iat (Informazione Accoglienza Turistica) del Comune di Loano”.