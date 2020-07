Loanesi San Francesco e mister Fabrizio Monte, ritorno di fiamma

Loano. La notizia non è ancora ufficiale, ma è la società stessa, attraverso la propria pagina Facebook, a rendere noto che l’accordo, ormai, è cosa fatta.

Fabrizio Monte allenerà la Loanesi San Francesco nel prossimo campionato di Promozione; il tecnico aveva già guidato i rossoblù nella stagione 2016/2017.

Sembrerebbe che il presidente Ugo Piave e il tecnico Monte si siano riavvicinati. Dopo l’avventura con i rossoblù del tecnico savonese di tre stagioni fa e sembrerebbe essere proprio lui in cima alla lista per diventare l’allenatore della Loanesi per la stagione 2020/2021, un’annata sportiva che sarà sicuramente di rilancio dopo quella appena trascorsa, decisamente travagliata.