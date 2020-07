Litiga col fidanzato, salta in macchina e urta due auto e il frigo di un locale: interviene la polizia locale

Ceriale. E’ stata prontamente fermata dagli agenti della polizia locale di Ceriale la ragazza che, al volante di un’auto, ha urtato altri due veicoli in sosta ed il frigorifero di un locale situato sul lungomare Diaz.

L’episodio si è verificato questa mattina. Secondo quanto riferito, al termine di un acceso diverbio con il fidanzato la giovane (di origine piemontese) è salita in macchina e ha fatto per allontanarsi. Nel farlo, però, è andata a sbattere contro due mezzi parcheggiati nelle immediate vicinanze ed ha urtato anche il frigo di un locale posizionato a bordo strada.

Dopo un centinaio di metri, però, la giovane si è fermata ed è scesa dall’auto. E’ stata poi raggiunta dagli agenti della polizia locale cerialese, che hanno avviato gli accertamenti del caso.

Non si registrano feriti.