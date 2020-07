L’istituto Don Bosco di Alassio piange la scomparsa di Pietro (Piero) Nicola

Alassio. “Oggi il Signore ha chiamato a sé il nostro amato Piero. Immenso è il grazie della nostra scuola e del nostro Istituto al buon Dio per avercelo donato e a Piero per il bene che ha fatto. Il Signore saprà ricompensarlo 100 volte tanto. Eleviamo al Signore della vita e a don Bosco la nostra preghiera per lui”. Così, attraverso la propria pagina facebook, l’Istituto Don Bosco di Alassio piange la scomparsa di Pietro Nicola.

Figurata molto nota e apprezzata all’interno dell’Istituto alassino (dove ha lavorato come “factotum”), Nicola si è spento all’età di 75 anni lasciando la moglie Claudia e i figli Monica, Fabio e Marco.

Il Santo Rosario verrà recitato venerdì 31 luglio presso la Chiesa di S. Maria degli Angeli (Salesiani) ad Alassio, mentre i funerali si terranno nello stesso luogo sabato 1 agosto alle ore 15.