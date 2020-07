L’impatto della cancellazione degli eventi sportivi sul mercato delle scommesse

Non ci sono dubbi: finora il 2020 è stato un anno incredibilmente difficile praticamente per tutti i settori. Le economie si sono fermate, i negozi sono stati chiusi e molti di essi rischiano di non rialzare più le saracinesche. Com’è noto, la causa è stata la diffusione del coronavirus in Europa e in tutto il mondo, in particolare in alcuni Paesi tra cui l’Italia. La situazione sta progressivamente migliorando e l’economia sta pian piano ripartendo, ma gli effetti della pandemia continueranno a farsi sentire per diversi anni.

Uno dei settori più importanti a livello mondiale è quello sportivo, e non sorprende il fatto che la grande quantità di eventi cancellati e posticipati è destinata ad avere conseguenze a lungo termine. Questo impatto sarà avvertito maggiormente nelle leghe inferiori piuttosto che in quelli di alto livello, che hanno situazioni finanziarie solitamente più rosee e posso sempre contare sugli introiti provenienti dai colossi televisivi. Ma non sono solo i club ad aver risentito delle cancellazioni; ci sono anche le altre attività che vi ruotano intorno, quelle attività che riescono a sopravvivere e ad arricchirsi grazie agli guadagni effettuati nei giorni delle partite, come i bar. Anche i servizi di catering forniti durante le gare non stanno vivendo un buon periodo, e questo ci aiuta ad avere una visione più globale della situazione e dell’impatto negativo che questi ultimi mesi stanno esercitando su tutta la nostra penisola e sul mondo intero.

Un altro notevole flusso monetario generato nell’industria dello sport è quello proveniente dal gioco d’azzardo; ci sono addirittura sport che si basano proprio su questo, come le corse dei cavalli, che semplicemente hanno ragione di esistere proprio per le scommesse. Una parte consistente del ricavato del gioco d’azzardo legato agli eventi e alle corse ritorna poi nel settore dello sport stesso. Di conseguenza, i cavalli sono un altro ambito che negli anni futuri risentirà non poco degli effetti della pandemia, nonostante non sia uno degli sport più seguiti in Italia. Quello più popolare è infatti il calcio, che ha visto la sospensione nelle partite da inizio marzo. A distanza di quasi tre mesi la serie A è ritornata, per la felicità delle tante persone coinvolte nel settore, anche se, con le partite giocate a porte chiuse, il ritorno alla normalità sembra ancora lontano.

Il relativo impatto è stato avvertito immediatamente nei tifosi, in quanto la popolarità del gioco d’azzardo è legata soprattutto alle scommesse piazzate nel giorno delle partite. Sulle orme della Bundesliga tedesca, che ha spianato la strada per la ripresa dei tornei in tutta Europa, il 20 giugno è ripreso il campionato italiano, generando immediato entusiasmo. C’è stato subito anche un grande interesse verso il mercato delle scommesse sulle partite, così come era avvenuto per la Premier League nel Regno Unito pochi giorni prima.

La sospensione temporanea di questi campionati è stato sicuramente un evento negativo per il settore delle scommesse e per tutte le attività coinvolte. Ma non ci sono solo note negative: gli scommettitori hanno infatti continuato a giocare muovendosi sui casinò online, con le slot machine che hanno guadagnato molta popolarità. La varietà di giochi offerti ha fatto registrare un rapido aumento nel numero di giocatori, che ha coinciso con la cancellazione degli eventi sportivi tradizionali e l’introduzione delle misure di lockdown. Gli scommettitori italiani hanno potuto scegliere tra un’ampia varietà di giochi gratuiti e svariati bonus. Le slot machine, sinonimo di grande divertimento per gli appassionati, nell’ultimo periodo hanno attirato nuovi giocatori verso i casinò online, in una misura che sarebbe stata davvero improbabile se gli eventi sportivi non fossero stati cancellati o rinviati. Questo deve essere visto come un cambiamento positivo per il mercato delle scommesse, nonostante le numerose conseguenze negative che sono invece derivate dalla sospensione degli eventi.

Lo sport è ora ritornato e, come già detto in precedenza, la serie A ha scatenato l’entusiasmo sia in campo che nell’ambito delle scommesse calcistiche. È una tendenza che non potrà che continuare a crescere, visto che il settore continua ad andare alla grande. Questo periodo ha inoltre visto diversi appassionati attirati da nuove soluzioni nell’ambito del gioco d’azzardo, come i casinò, una delle aree che è riuscita a tranne vantaggi dall’attuale situazione. Nel complesso, possiamo quindi dire che la cancellazione degli eventi sportivi non è stata totalmente un disastro per il mercato delle scommesse.