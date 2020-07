Liguria HC, si riparte: al torneo Open day doppia sfida con il Genova 1980

Savona. Torna in campo l’hockey dopo la lunga pausa dovuta all’epidemia di Covid-19; l’occasione è stata il torneo Open day per gli Under 14, al quale ha aderito il Liguria di Carlo Colla.

La prima sfida del Liguria è stata contro il Genova 1980 A: 15-1 il risultato fionale per i genovesi, con i biancoblù in difficoltà alla prima sfida dopo la lunga pausa. Il secondo match ha visto il Liguria affrontare il Genova 1980 B: questa volta i ragazzi di Colla si sono imposti per 10-5, grazie alle nove reti di Fragnu e a quella di Papaleo.

Il secondo concentramento del torneo, che vede iscritte anche Superba e Hc Genova, sarà nel prossimo weekend. Il Liguria dal 21 al 26 agosto organizzerà invece a Frabosa Soprana uno stagte tecnico del settore giovanile.