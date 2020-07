Legge elettorale regionale, Vaccarezza: “Parità dei sessi e alternanza di genere sono una realtà”

Regione. Questo pomeriggio la prima commissione consiliare della Regione ha approvato il disegno di legge numero 313 che prevede (come ricorda il capogruppo di Cambiamo Angelo Vaccarezza) la “parità di accesso per entrambi i sessi alle elezioni regionali”.

“Le liste non potranno essere composte da più del 60 per cento di rappresentanti di uno dei due sessi. Si potranno esprimere due preferenze, se lo si desidera, ma di due sessi diversi. Inoltre il famoso listino, bloccato, prevederà l’alternanza di genere”.

Dopo il passaggio in giunta, dunque, ecco il via libera dalla commissione regionale. E domani tocca al consiglio regionale: “Stiamo entrando in una fase importante della storia della nostra Regione: la Liguria, infatti, è stata l’ultima ad adeguarsi a quella che è una legge dello stato. Domani in consiglio regionale maggioranza e minoranza fanno un grosso passo verso la civiltà”.