Le società valbormidesi salutano Massimo Camera

Un abbraccio virtuale e trasversale è arrivato al Bragno e ai familiari di Massimo Camera, vicepresidente della società biancoverde che si è arreso nel fine settimana dopo una lunga e strenua lotta contro la malattia. Camera era un personaggio molto stimato e conosciuto in tutta la val Bormida ed in generale nel mondo del calcio e dello sport dilettantistico del Ponente.

A ricordare Camera, che aveva fondato la Sanitas, azienda locale impegnata nella commercializzazione di prodotti ortopedici, sono in molti, a cominciare da Pasquale Libertone che rivolge un saluto affettuoso a nome della Santa Cecilia Albissola.

Anche i “cugini” della Cairese hanno voluto ricordare Massimo Camera:“Con grande dolore abbiamo appreso la notizia – afferma il presidente Bertone – Massimo Camera, oltre ad aver vestito i colori gialloblù, ha sempre dimostrato vicinanza alla nostra realtà proprio come suo papà Romano, dirigente e grande tifoso della Cairese. Era sempre pronto a dare una mano quando ne avevamo bisogno”. Nello specifico Camera aveva donato un defibrillatore ai gialloblù.

Anche l’Olimpia Carcarese tramite il presidente Dino Vercelli: “Uomo cordiale, generoso, imprenditore serio e capace che ci ha lasciati troppo presto”. “Sono molto addolorato, Massimo per me è stato prima di tutto un amico. Grazie a lui ho iniziato il mio ruolo di direttore sportivo, mi ha sempre dato fiducia ed era sempre pronto al confronto – racconta il DG biancorosso Roberto Abbaldo – Di lui ammiravo la grinta, il dinamismo estremo, la voglia quasi irrazionale di allenare il suo fisico. È stata la persona più competitiva che io abbia conosciuto, aveva grande autostima e ambizione che lo hanno aiutato a creare il mondo Sanitas e i suoi successi imprenditoriali. La sua forza, il suo entusiasmo e la suadeterminazione saranno certamente un’eredità, che chi gli è stato vicino non potrà non raccogliere. Che la terra ti sia lieve Massimo.”

Infine un pensiero alla famiglia è arrivato anche dal Millesimo che si unisce al dolore per la scomparsa prematura di una persona che resta una figura di rilievo del suo territorio.