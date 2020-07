L’avvocato Giorgio Bracco è il nuovo presidente del Lions Savona Host

Il Lions Savona Host ha un nuovo organigramma: l’avvocato Giorgio Bracco è stato eletto infatti nuovo presidente. Per la vicepresidenza è stato scelto invece Alberto Peri.

Il nuovo assetto dell’associazione si compone altresì del segretario Massimiliano Carlini, del cerimoniere Pietro Tortarolo e del tesoriere Maurizio Ferro. Infine i consiglieri eletti risultano essere Enrico Del Conte, Ubaldo Delfino, Stefano Ameri, Massimo Fresia, Riccardo Zelatore e Antonio Giannella.

“Il club sta proseguendo la proficua collaborazione con il Museo della Ceramica, suggellato dal bando ‘Un artista per la città’, giunto alla terza edizione, organizzato per l’appunto con la collaborazione del museo e che ha visto per la prima volta due vincitori ex aequo, gli artisti Michele Guido e Martina Brembati, selezionati al termine del concorso”, spiega il neopresidente.

“Verranno realizzate cinquantasei opere d’arte per ciascun artista, da vendere ad un prezzo calmierato in coincidenza con le festività di Natale e il cui ricavato andrà devoluto integralmente in beneficenza”, conclude Bracco.