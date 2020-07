L’Aurelia Bis accelera: niente bando di gara, il Ministero sceglie l’affidamento diretto

Savona. Novità importanti sul destino dell’Aurelia Bis, e degli inerenti lavori, sono emersi ieri sera, al termine della riunione dell’Ufficio di presidenza di Anci Liguria con la ministra delle Infrastrutture e Trasporti Paola De Micheli.

Un incontro a cui partecipava anche il sindaco di Savona Ilaria Caprioglio, che sul tavolo ha messo anche la questione Aurelia Bis. Strappando un annuncio che accorcia, e non di poco, i tempi per il completamento dell’opera.

“A maggio di quest’anno è stato consegnata la progettazione – spiega a IVG.it il primo cittadino della città della Torretta – Decorsi i 120 giorni per la verifica della documentazione, non si procederà a bando di gara bensì, come previsto nel Decreto Semplificazione, Anas potrà far subentrare direttamente una nuova ditta”. Un iter più diretto che può significare anche un anno di tempo risparmiato.

“Rassicurazioni dal Ministro – prosegue Caprioglio – anche sull’apertura di due corsie per carreggiata sull’autostrada dal 10 luglio e valutazione di esenzioni o riduzioni del 20 e 50 per cento del pedaggio su ulteriori tratte autostradali”.

Infine, il punto anche sulla questione Funivie: “Il Ministero sta percorrendo la strada che, a gennaio, ci avevano proposto proprio al Mit, anche se AdsP aveva già allora manifestato l’impossibilità di accoglierla”, ha concluso Caprioglio.