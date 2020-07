Laigueglia, rinviato al 2021 l’appuntamento con lo “Sbarco dei Saraceni”

Laigueglia. La rievocazione storica dello “Sbarco dei Saraceni”, che solitamente si svolge a Laigueglia proprio in questi giorni sin dagli anni ’80, quest’anno non ha potuto avere luogo.

Niente spettacolo piromusicale sul molo, né imbarcazioni storiche in rada. Nessuna battaglia dei figuranti con le palline di spugna nello specchio di mare di fronte al bastione.

L’amministrazione comunale rassicura però gli amanti dello Sbarco: “Ovviamente questo non è un addio ma un arrivederci al prossimo anno, quando Laigueglia potrà nuovamente tornare nel 1546 e raccontare le gesta del pirata saraceno Dragut e far vivere alle migliaia di persone presenti una magia unica, in grado (come sempre) di far divertire ed emozionare grandi e piccini.”

L’estate a Laigueglia prosegue “in estrema sicurezza grazie all’impegno di tutti, cittadini e turisti. Gli ospiti in vacanza nel borgo possono godere delle tante peculiarità di Laigueglia, dal caratteristico centro storico, ai percorsi outdoor, dalle specialità culinarie alle spiagge di sabbia finissima e mare cristallino”.