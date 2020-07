Laigueglia. Si stavano dirigendo verso il molo, tranquilli con le loro 10 moretti da litro in mano, quando il gruppetto, composto da 1 ragazzo e 4 ragazze, si è imbattuto nei controlli interforze richiesti dal primo cittadino di Laigueglia Roberto Sasso del Verme. E questi, va precisato, sono stati solo alcuni dei “malcapitati” che hanno finito la serata in caserma anziché sulla battigia.

Quello riportato nell’incipit è solo un esempio sull’esito delle verifiche messe in atto nella serata di ieri, nel borgo, da parte delle Forze dell’Ordine. Un servizio intenso di controllo, al quale “ha preso parte” anche la redazione di IVG.it, che ha seguito in presa diretta l’andamento della serata, documentando la situazione dal “cuore” della movida.

Ieri (sabato 18 luglio), a girare per passeggiata e budello era presente anche la squadra cinofila insieme alla polizia locale di Laigueglia e ad una pattuglia della vigilanza privata che, dallo scorso weekend, presidia il territorio per garantire maggiore sicurezza a cittadini e turisti in questa estate pandemica.

Da ieri, inoltre, a Laigueglia è entrata in vigore la nuova ordinanza che ha inasprito i divieti, vietando anche il trasporto di alcolici tra le 9 e le 6 della mattina. E i risultati, in termini di sequestri e denunce non sono tardati ad arrivare (leggi qui).

“A Laigueglia continuiamo i controlli e, oltre a fare rispettare le ordinanza che erano già presenti, ieri è entrata in vigore una nuova disposizione nuova che vieta anche il trasporto di alcolici tra le 9 e le 6 della mattina, – ha spiegato il sindaco Sasso Del Verme. – Questo a dimostrazione del fatto che Laigueglia è pronta e vogliosa di accogliere i turisti, ma secondo regole ben precise, che vanno rispettate anche dal mondo della movida. Devo ringraziare tutte le Forze dell’ordine, i carabinieri, la polizia di Stato e la polizia locale”.

“Laigueglia è un paese sicuro e smentisco categoricamente le notizie uscite su alcuni mass media che hanno riportato notizie di via vai continui di ambulanze e di risse, che non si sono mai verificare: queste sono cose che fanno male. Siamo felici di ospitare tutti, ma nel rispetto delle norme e dell’educazione che la nostra città pretende ovviamente da tutti i suoi ospiti”, ha concluso il primo cittadino.