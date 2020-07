Laigueglia. Non solo mare: il Comune di Laigueglia ammicca all’outdoor con percorsi ad hoc per godersi il territorio. Questo weekend, infatti, nella città si è svolto un corso dedicato agli appassionati della mountain bike (e non solo) grazie ad IMBA Italia (International Mountain Bicycling Association Italia), con il supporto di ASD Laigueglia Experience per la parte organizzativa, del Comune di Laigueglia per la parte logistica e il patrocinio del Comune di Mendatica.

Il weekend è stato dedicato a uno dei punti salienti dell’outdoor, cioè alla manutenzione e gestione del territorio: “Le due giornate sono state impiegate in uno dei più importanti trail building workshop che il territorio delle Alpi Liguri abbia visto negli anni” spiegano da IMBA.

“Tutto questo nasce dal protocollo di intesa che 2 anni or sono è stato siglato dai comuni del comprensorio, e questo è anche il motivo della presenza del Comune di Mendatica come patrocinio dell’evento – continuano – Il Comune di Laigueglia ha messo a disposizione dei partecipanti la sala multimediale del centro civico nel rispetto della normativa anti-Covid e la Croce Rossa di Laigueglia ha collaborato nelle attività relative”.

Durante il corso, “i partecipanti hanno potuto apprendere le regole base della manutenzione, progettazione e costruzione dei sentieri sostenibili multi utenza, prima in aula per la parte teorica e successivamente sul campo per poter analizzare un sentiero esistente individuando le problematiche presenti e lavorando sulle soluzioni per limitare ad esempio l’erosione dell’acqua” affermano dall’International Mountain Bicycling Association Italia.

“L’entroterra ligure è particolarmente ricco di storia, di sentieri ed iniziative come questa hanno anche l’obiettivo di sensibilizzare al rispetto ed alla cura dell’immenso patrimonio naturalistico di cui godiamo come escursionisti e biker” concludono.