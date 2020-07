Laigueglia, il Comune vigila sulle notti della movida: pattugile di municipale in centro, sull’Aurelia e presso i locali

Laigueglia. Il Comune di Laigueglia si prepara a vigilare sulle notti della movida.

I timore dell’amministrazione del sindaco Roberto Sasso Del Verme è quello che “visti gli atti di disturbo alla quiete pubblica verificatisi nello scorso week end, tali comportamenti si possano reiterare. Laigueglia è sicuramente una meta della movida, ma soprattutto di turisti e famiglie che l’apprezzano per la sua bellezza e tranquillità ed è certo che l’amministrazione comunale sarà sempre in prima linea per tutelare le esigenze di tutti i suoi ospiti”.

Nel prossimo fine settimana, pertanto, verranno rafforzati i controlli. Ci saranno pattuglie della polizia locale e delle altre forze dell’ordine. Verranno vigilati il centro storico, la via Aurelia e controllati i locali di maggiore aggregazione.

“In questo periodo di emergenza Covid, inoltre, sarà posta particolare attenzione al rispetto delle norme anti contagio e delle ordinanze contro l’abuso di alcolici e il degrado urbano nelle ore notturne”.