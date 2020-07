Lacci e tagliola armati su un terreno agricolo: sequestro e indagini per individuare il responsabile

Finale Ligure. I militari della stazione carabinieri forestali di Calice Ligure, congiuntamente con un volontario dell’Arcicaccia, hanno rinvenuto 3 lacci ed una tagliola per la cattura di animali.

Erano armati su un terreno agricolo non recintato ed in stato di abbandono, in prossimità di una strada comunale pedonale, in località Monticello, a Finale.

I carabinieri hanno sequestrato il materiale e stanno effettuando le indagini per risalire al responsabile del posizionamento delle trappole.

La tagliola a scatto è risultata particolarmente pericolosa anche per la pubblica incolumità, essendo in grado di creare gravi lesioni a chi, uomo o animale, vi fosse incappato.