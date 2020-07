Altare. Si è conclusa ieri sera, giovedì 30 luglio, meritandosi da tutti i presenti applausi a scena “aperta”, la 4ª edizione della Savona Cup Libertas 2020 Memorial Lelio Speranza.

Dalla riuscitissima rassegna con formula quadrangolare in versione 5 c/o 5 è uscita vincitrice la biancoceleste Virtus Olioo di Cairo che in finale ha avuto la meglio per 4 a 2 sugli Ultras Vecchio Stampo Ascensori Mina di Savona.

Buoni terzi i giovani della Selezione Valbormida (squadra più junior del lotto) e infine quarta ma senza deludere l’Impresa Edilnova.

La premiazione è stata condotta dal delegato provinciale del Coni e presidente regionale della Libertas cav. Roberto Pizzorno coadiuvato come sempre dal suo braccio destro dott. Felicino Vaniglia e dai responsabili della Asd FD Football Management Fabrizio Dotta e Caterina Pera, gestori impeccabili della struttura ludico-sportiva Zeronovanta di Altare.

In sicurezza e seguendo nei minimi dettagli i protocolli sanitari Covid-19, le compagini partecipanti hanno potuto trascorrere una due giorni finalmente nel segno della rinascita. Entusiasmanti e piene di emozioni le belle esibizioni offerte dai giocatori risultati di ottimo livello tecnico e soprattutto ispirati da ottimo fair play.

I premi speciali sono andati a Nicolò Longagna (il più giovane dei 32), a Marco Giribone (miglior portiere), a Fabio Core (miglior attaccante) ed infine a Gabriele Brovida (miglior giocatore della kermesse).

Soddisfatti gli organizzatori che hanno rimarcato: “Siamo così già giunti con grande successo alla 3ª Rassegna dopo le due precedenti che hanno visto brillare la Canterita TDL Samp (2007) e la Cantera SM Croazia ( 2006). Sabato 1 agosto sotto con i piccolini 2010 e sabato 8 con i 2011. Poter contribuire alla ripresa del calcio seppur nei limiti previsti dalle varie ordinanze ci fa sentire orgogliosi, intere famiglie ci ringraziano e questo ci dà una gioia immensa. Ringraziamo di cuore il Coni e la Libertas per la passione e la professionalità del sostegno che ci offrono. Continueremo in questa direzione consci che stiamo scrivendo una pagina che rimarrà per sempre scolpita nella storia del nostro sport locale”.