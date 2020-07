Altare. Nella bellissima struttura ludico-motoria Zeronovanta di Altare si è svolta mercoledì 28 luglio, organizzata dalla Asd FD Football Management, la prima serata della Savona Cup Libertas Memorial Lelio Speranza 4ª edizione 2020.

Nel turno eliminatorio con girone all’italiana composto dalle quattro squadre partecipanti al primo posto è balzata la Virtus Olioo, seguita dall’Impresa Edilnuova, dalla U.V.S ed infine dalla Selezione Valbormida.

Questa sera, giovedì 29, a partire dalle 20.00 semifinali e finali della rassegna non agonistica con premiazione al termine. Con la Libertas rinasce la voglia di fare sport in sicurezza in un clima festoso.