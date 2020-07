La scritta? E’ solo questione di rispetto

Caro Mattia

mi chiamo Angelo Maggioni e sono stato un blogger che ha per un periodo di tempo combattuto la micro criminalità di Legino a Savona, ho letto l’articolo su IVG a proposito della vicenda svoltasi a Stella , paese natio del grande e unico vero presidente Italiano e indubbiamente il più amato d’Italia Sandro Pertini.

Non voglio entrare nel merito della discussione dei valori che dici di portare con il tuo movimento in quanto credo che i valori fondanti della Costituzione siano stati ampiamente violati dai tuoi amici governanti attuali , credo anche che se esiste davvero una autorizzazione da parte dell’amministrazione comunale sul porre una scritta con vernice su un ciottolato storico di un centro storico non vi è nulla da dire anche se personalmente non è condivisibile e che considero una scelta sbagliata!!

Vede il ciottolato non è di proprietà esclusiva di una o l’altra parte coinvolta nella manifestazione ma appartiene ai cittadini di Stella e sarebbe cosa buona e giusta rispettare tutti specialmente chi non avrebbe voluto nessuna scritta di vernice sul ciottolato storico , sarebbe stato buona norma a termine dell’evento ripulire , è un pò come quando si apparecchia , finito di mangiare lascia tutto sul tavolo ? no si sparecchia e si mette a posto ecco così andrebbero gestite le manifestazioni tutte nessune esclusa, in quanto al fatto dei valori della Costituzione e degli insegnamenti di Pertini le assicuro che un buon Savonese e Ligure non ne ha bisogno in quanto lo ha dentro il proprio DNA l’amore verso la persona e verso i suoi stessi insegnamenti inoltre vi sono le sedi opportune dove questi valori dovrebbero essere insegnati e non ci sono solo quelli di Pertini ma anche ad esempio dei giudici Falcone e Borsellino per dire.

Vi definite antipartito ma in realtà siete stati ideati da un partito e questa è la mia impressione , certo fa strano che chi vorrebbe , come lei , istruire il popolo italiano di valori poi si faccia fotografare con Toscani e Benetton , credo lei sappia cosa ha significato per noi Liguri e specialmente per i Genovesi quella tragedia!!

Se ha davvero a cuore la Costituzione Italiana impegni il suo movimento là dove la Costituzione viene stuprata quotidianamente e violata a proprio comodo , capisco che le viene difficile ma ci provi e si ricordi che , ogni volta che lei si presenta con il suo movimento in qualsiasi parte d’italia lei è sempre un ospite del luogo e come tale lo rispetti andandosene lasciando le cose come le ha trovate al suo arrivo , anche questo fa parte daltronde della buona educazione !

Angelo Maggioni