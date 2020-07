La Riviera regala “un’emozione per sempre”: Eros Ramazzotti in vacanza a Loano e Finale

Loano-Finale. Prima un giro pomeridiano a Marina di Loano, documento, attraverso le stories, sulla sua pagina ufficiale Instagram.

Poi, tappa a cena (immortalata con uno scatto su Facebook), per la gioia di titolari e dipendenti, al ristorante “La Fortezza” di Finale Ligure.

Infine, l’ultima “storia”, sempre via Instagram, con la vista mozzafiato della costa, in notturna, fotografata dalla zona della fortezza di Castelfranco, con la luna che illumina il mare.

La Riviera si conferma “magica” ed ha regalato “un’emozione per sempre”, per usare un gioco di parole, anche ad Eros Ramazzotti.

Dopo Francesco Totti e Ilary Blasi, Gianna Nannini, Justine Mattera, Alessandro Cattelan, Michelle Hunziker, Simona Ventura e Dan Caten, anche il cantante, infatti, ha scelto la nostra Riviera per trascorrere alcuni giorni di relax e per godersi sole e mare.

Nonostante l’emergenza Covid prima e il caos autostrade oggi, che certo non giovano all’immagine turistica, la Liguria, e in particolare la zona di Ponente, mai come quest’anno si conferma meta vacanze privilegiata per i vip dei settori più svariati.