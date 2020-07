“La musica che gira intorno”: i concerti dal vivo animano il centro storico di Albissola

Dal 29 luglio Albissola Marina si colorerà di suoni e atmosfere particolari: sino al 26 agosto ogni mercoledì ci saranno infatti concerti di musica dal vivo all’interno della rassegna “La musica che gira intorno”, organizzata dal Comune grazie alla direzione artistica di Eliana Zunino.

Ogni appuntamento avrà come tema una canzone italiana amata e conosciuta, resa “viva” da elementi scenici e quadri umani realizzati da Antonella Tagliani e Nadia Tissone per Pistacchio Imago Lab. Le serate prevedono esibizioni di musica live semiacustica di vari generi: dal jazz all’arpa celtica, dalla musica di composizione alle giovani band indipendenti. Il tutto all’insegna della qualità.

“Le norme antiCovid-19 e il senso di responsabilità ci hanno portato a limitare gli eventi e a realizzarli con tutte le misure necessarie, al fine di intrattenere ma in assoluta sicurezza – spiegano la vicesindaca Nicoletta Negro e il consigliere delegato al Turismo Enrico Schelotto – Le serate musicali che la nostra amministrazione ha messo in campo vogliono essere un modo per rendere sempre più accogliente la nostra cittadina ma senza dimenticarsi il momento delicato che stiamo tutti attraversando”.

Ogni serata avrà un tema e si svolgerà dislocata all’interno del centro storico. Una di queste, “Pane acciughe e ceramica”, il 7 agosto, si svolgerà in collaborazione con i ristoratori e sarà anche un modo per valorizzare l’ottima offerta enogastronomica unendola all’arte ceramica. “Una modalità nuova di vivere il territorio, all’aperto, senza assembramenti per assistere ad un grande concerto, ma con numerose postazioni, di altissimo livello e qualità, per allietare clienti di bar, ristoranti e negozi o semplicemente per passeggiare tra la ceramica, accompagnati da buona musica”, affermano Negro e Schelotto.

Mercoledì 29 luglio si esibiranno per le vie del borgo Eliana Zunino, Giangi Sainato e i sax di Stefano Guazzo in via Repetto; Stefano Riggi, Rodolfo Cervetto e Dino Cerruti suoneranno armonie jazz in via Isola. In piazza Sisto IV sarà invece il turno degli emergenti Beingmoved, e in piazza del popolo i Bellia Bros con Davide Sciocchetti alla chitarra. Serata speciale, in occasione della manifestazione “Pane acciughe e ceramica”, venerdì 7 agosto: ospiti sul territorio albissolese le chitarre e il talento di Lorenzo Piccone, il folk blues d.o.c. (per l’occasione itinerante) dei Pulin and the little mice, ed il giovane collettivo musicale indipendente “Sayonara Acoustic Connection”.

Mercoledì 12 agosto, grazie alla collaborazione con il Consorzio La Piazza, sarà la volta del jazz itinerante con Equipage Ambassadors Dixie & Street Parade, 6 professionisti a spasso per il paese in un trionfo di colori e musica. Ancora, mercoledì 19 Agosto “Extraterrestre” e mercoledì 26 agosto “E la luna bussò”, tanti gli artisti coinvolti su un territorio che vi invitiamo a scoprire passeggiando, cenando all’aperto nelle vie del Centro e visitando i nostri negozi.