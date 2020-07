La Leon Pancaldo ritorna a Savona: sarà “aula” del Nautico e ospiterà i pazienti psichiatrici di Asl

Savona. La Leon Pancaldo torna finalmente a navigare. Sarà l’ambasciatore di “One Ocean Foundation” Mauro Pelaschier insieme a Fabio Giusto del “Gruppo Redancia” nonché membro dello Yacht Club de Monaco (equipaggio “Tuiga”) e al velista Roberto Carrozzino del dipartimento salute mentale e dipendenze della Asl2 savonese a riportarla “a casa” a Savona: ad attenderla sarà presente il sindaco Ilaria Caprioglio.

La data del trasferimento è fissata per mercoledì 29 luglio. Prima di giungere a Savona farà tappa per un saluto alla Marina di Varazze, dove grazie alla collaborazione del direttore Giorgio Casareto si sono realizzate importanti iniziative di valorizzazione della barca sia in campo marinaresco che sociosanitario.

Per dare al ketch una nuova vita e renderla protagonista di molti progetti, è stata necessaria un’importante opera di ristrutturazione che è stata effettuata dai Cantieri Mariotti di Genova e di Marina Service. Questa ristrutturazione e restauro, davvero radicali, sono stati resi possibili dall’intervento della Slam, storica azienda ligure che produce abbigliamento sportivo particolarmente dedicato alla vela. La Slam ha partecipato al bando promosso dall’istituto tecnico nautico per l’aggiudicazione della barca.

Ora la storica nave-scuola può essere restituita al mare e verranno sviluppati importanti programmi di educazione alla vela, di conoscenza del mare e di riabilitazione con particolare riguardo alla sostenibilità.

In collaborazione con Alessandro Gozzi, preside dell’istituto tecnico nautico Ferraris Pancaldo, il ketch, con il supporto di giovani velisti della scuderia Slam, verrà utilizzato per le attività didattiche dell’istituto nautico di Savona e grazie alla collaborazione con “One Ocean Foundation” e con il team di “Menkab Il respiro del Mare”, capitanato da Maurizio Wurtz, nel 2021 la Leon Pancaldo navigherà lungo la costa del mar ligure con un equipaggio misto tra studenti ed atleti all’insegna della sensibilizzazione alla protezione del mare.

Inoltre la Leon Pancaldo tornerà ad avere un ruolo fondamentale nelle attività di riabilitazione in campo socio sanitario organizzate dall’Associazione di Volontariato “Il Barattolo”, che fa parte del Gruppo Redancia e al quale in continuità con il recente passato viene affidata l’armatorialità del ketch. Sotto la regia della presidente dell’associazione Daniela Minetti ed in collaborazione con il commissario straordinario dell’Asl 2 Savonese Paolo Cavagnaro verranno realizzati progetti di “uscita in mare” a beneficio degli ospiti delle comunità psichiatriche del gruppo Redancia e dei pazienti assistiti dall’Asl 2 Savonese.

Infine il ketch continuerà ad essere la “casa itinerante” delle opere d’arte dei pazienti e degli artisti del territorio e assolverà al suo ruolo di museo galleggiante di Arte Irregolare, dove l’arte viene rappresentata in tutte le sue declinazioni e dove la creatività riesce ad emergere tra le pieghe del disagio e della sofferenza mentale.