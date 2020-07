La fotografia a Finale, la Sagra del Raviolo ad Albisola, la Fiera del Disco a Noli: una curiosa domenica di eventi in provincia

“Fa l’arte che sai fare, se vuoi ben campare”, “Ognuno all’arte sua” e il classicismo “Impara l’arte e mettila da parte” sono solo alcuni dei proverbi che la cultura italica ha enucleato” nei suoi secoli di vita. L’arte in senso lato sarà il filo rosso che legherà tra loro gli interessanti eventi in agenda in quest’ultima domenica di luglio.

In occasione dei suoi primi venticinque anni di attività come fotografo professionista Carlo Lovisolo ha voluto allestire a Finale Ligure la mostra “La grande bellezza del Finalese”, che riassume i principali soggetti che ha immortalato in tanti anni nel territorio: paesaggi naturali incontaminati, antichi borghi e chiese, la trasparenza del mare, le potenti mareggiate, la preziosa flora e fauna.

Dopo l’emergenza sanitaria, che ha segnato un lungo periodo grigio per le espressioni artistiche, lo spazio espositivo Bludiprussia di Albissola Marina riapre al pubblico con la mostra di Albert Barreda “Bio-grafismi”, che vive un’intima necessità di fissare come magiche emozioni gli spunti che la natura o la casualità gli offre.

Anche quella culinaria è un’arte: ecco perché ad Albisola Superiore, da ben 22 anni, la Cestistica Savonese organizza la tradizionale Sagra del Raviolo di Pesce. L’iniziativa coinvolge come volontari i dirigenti, i tecnici, molte giocatrici e parenti e amici delle stesse. Oltre ad un ricco menù a base di specialità liguri e golosissimi dolci sarà possibile sorseggiare dell’ottimo vino e sentire buona musica.

Varazze si farà capitale dell'”arte” sportiva per un giorno: qui infatti il grande campione Ivano Bordon presenterà il suo libro “In presa alta”, un’occasione imperdibile per sentire i racconti di un protagonista assoluto dello storico portiere dell’Inter e della Sampdoria, della Nazionale nel ’78 e campione del mondo nell’82. Bordon racconterà la sua lunga carriera in mezzo ai pali e la sua vita fuori dal campo.

Infine nelle principali piazze di Noli si terrà la seconda edizione della Fiera del Libro e del Disco denominata “Musica e Parole nel Borgo”. Saranno presenti librerie, hobbisti e collezionisti, che animeranno per due giorni il centro storico del borgo marinaro dal mattino a tarda sera.