La compagnia cairese “Uno sguardo dal palcoscenico” compie quarant’anni

Cairo Montenotte. Il 7 agosto 1980 la compagnia teatrale “Uno Sguardo dal palcoscenico” si presentava per la prima volta al pubblico proponendo due atti unici di Luigi Pirandello: “La giara” e “L’uomo dal fiore in bocca”.

Quella sera, sul palco del cinema teatro Abba di Cairo Montenotte, salirono Tiberio Giuntini, Fabrizio Carle, Graziana Pastorino, Angela Brignone, Sonia Fraschetti, Luca Franchelli, Rosaria e Gloria Caviglia, Sandra Pera, Giovanni Bortolotti, Paolo Lambertini, Silvio Eiraldi e Maurizio Salvadori.

Buona parte di questi attori, insieme ad altri che si sono susseguiti nel tempo, saranno presenti il 7 e l’8 agosto prossimi alle 21 nell’anfiteatro del Palazzo di Città di Cairo Montenotte per ricordare i quarant’anni di attività, durante i quali la compagnia ha allestito e prodotto 62 spettacoli per un totale di oltre 800 repliche, riscuotendo ovunque apprezzamenti da parte del pubblico e della critica e conseguendo vari riconoscimenti e premi. Le testimonianze di tanti attori saranno supportate da brevi video della maggior parte degli spettacoli realizzati dalla compagnia.

Ma non sarà questo l’unico appuntamento per festeggiare il quarantesimo compleanno: dal 25 luglio al 10 agosto, in via dei Portici, sarà allestita una mostra fotografica, mentre le vetrine di alcuni negozi ospiteranno costumi, oggetti di scena e locandine.

Come ultimo atto della ricorrenza, venerdì 4 settembre dalle 21 nel centro storico della cittadina cairese il pubblico, suddiviso i piccoli gruppi, potrà assistere in forma itinerante ad alcuni brani recitati dagli attori della compagnia stessa. Si tratta quindi di una serie di eventi da non perdere e che segnano, tra l’altro, la ripresa dell’attività teatrale dopo i lunghi mesi di sosta causati dal Covid-19.