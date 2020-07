IVG regala 100 biglietti per le Caravelle ai volontari delle pubbliche assistenze: ecco come richiederli

Savona. Un regalo per i volontari delle pubbliche assistenze savonesi: 100 biglietti per il parco acquatico Le Caravelle. E’ la nuova iniziativa con cui IVG.it vuole ringraziare tutti coloro che hanno vissuto in prima linea l’emergenza Coronavirus.

Come richiederli

Alle pubbliche assistenze interessate chiediamo semplicemente di inviare una richiesta al nostro numero WhatsApp 393/9101200, con un selfie di gruppo davanti alla vostra sede, oppure a uno dei mezzi che in queste settimane hanno percorso silenziosamente le nostre strade deserte. Magari a tema “estivo”, se vi va, o comunque scherzoso e gioioso. I responsabili della pubblica assistenza segnalata verranno quindi contattati dalla segreteria di Edinet per la registrazione dei biglietti omaggio.

Lo sappiamo, 100 biglietti non permetteranno a tutti i volontari di godersi una giornata “Senza Pensieri”, come recita lo slogan del parco; ma crediamo sia già un inizio, nella speranza che altre aziende del territorio decidano di affiancarsi a noi “aumentando” la dotazione di biglietti e soddisfacendo così un numero maggiore di richieste.

Perchè lo facciamo

Edinet, società editrice di IVG.it e Genova24, fin dallo scoppio della pandemia di Covid-19 ha deciso di stare vicino alla propria comunità dando supporto a tutti i propri utenti. La prima iniziativa, che ha riscosso un successo inaspettato, è stata la mappa delle consegne: in pochi giorni oltre 400 attività si erano registrate per rimanere “operative”. Nei giorni “caldi” abbiamo cercato di fare il nostro lavoro dando visibilità a tutte le raccolte fondi, validandole e scoprendo anche una tentativo di truffa. E l’ultima iniziativa in ordine cronologico sono gli IVG Awards: un modo per dare visibilità, sempre gratuita, alle attività più colpite dalla pandemia, quelle del settore turistico, per aiutarle a ripartire.

In tutte queste settimane non ci siamo mai fermati, abbiamo continuato a svolgere il nostro lavoro giorno dopo giorno raccontando tutto quello che accadeva nel nostro territorio. Le nostre notizie hanno letteralmente fatto il giro del mondo, come quando a seguito di un nostro articolo perfino la CNN ha telefonato e intervistato il sindaco di Borghetto Santo Spirito.

Oggi con questa iniziativa vogliamo dire grazie al mondo del volontariato, quello che la nostra Greta Stella ha documentato con un reportage su IVG che le è valso il titolo di Cavaliere da parte del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.