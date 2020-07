IVG Awards, raggiunti i 1800 voti: dominano U Magu, il Pinolo Barz8 e i Bagni Carla

Savona. Secondo appuntamento con la classifica degli IVG Awards, l’iniziativa de Il Vostro Giornale che vede come protagonisti i lettori. Siete proprio voi infatti a scegliere con il vostro voto i migliori stabilimenti balneari, i migliori ristoranti, i migliori bar, le migliori pizzerie e le migliori gelaterie della provincia di Savona.

Luglio non è ancora terminato, e nel momento in cui scriviamo (ore 12.37) sono già esattamente 1800 le segnalazioni ricevute. Una valanga di nomination da parte dei lettori che inizia a dare indicazioni precise su quali locali voi riteniate, categoria per categoria, i migliori. Nello stilare la nuova classifica però ne abbiamo considerati validi solo 1496: vi ricordiamo infatti che per esprimere correttamente la vostra preferenza è necessario consentire l’iscrizione alla newsletter che, ogni giorno alle ore 18, “recapita” il giornale direttamente nella casella di posta.

Per nominare il vostro bar, pizzeria, ristorante, gelateria o stabilimento balneare preferito c’è tempo fino al 15 agosto. Nell’ultima settimana pubblicheremo un nuovo aggiornamento prima del “rush finale”. Ecco intanto le classifiche provvisorie, dalle quali sono stati eliminati i voti doppi: ogni utente infatti può votare per un locale soltanto una volta.

BAR e PUB – Sono 265 le segnalazioni valide in questa sezione. In testa balza il Buffet della Stazione di Cairo Montenotte, che raggiunge i 32 voti e supera lo Snake Bar di Roccavignale, fermo a 29. A Savona risalgono la classifica La Baracchetta (21 voti) e il Bar Besio (18). Balzo in avanti con analogo risultato (18 preferenze) anche per U Tanun du Café di Toirano. L’Oblivion di Bergeggi invece si ferma a 15, 14 preferenze per “U bar de S. Ermo”, a Vado Ligure. Si fa notare infine il Jolly Pub di Millesimo con 12 voti.

GELATERIE – In questa categoria sono arrivate 363 nomination. Una volta eliminati i voti doppi (o tripli, o quadrupli…) emerge ancora incontrastata la leadership di “U Magu”, gelateria di Pietra Ligure celebre per le sue cialde decorate: ben 126 le segnalazioni valide ricevute. La concorrenza è costretta a guardare da lontano: a trainare il gruppo la gelateria Antico Borgo di Carcare con 59 voti. Dietro è bagarre tra la Olepetì di Alassio (25), di nuovo La Baracchetta di Savona (24 le segnalazioni anche in questa categoria, sommate a quelle tra i bar salirebbe a 45) e la pasticceria Il Borgo di Millesimo (21).

PIZZERIE – Con 155 nomination espresse, è la categoria finora meno “considerata” dai lettori. Si conferma in testa Pat Pizza di Borghetto Santo Spirito, segnalata 37 volte (a cui almeno moralmente vanno aggiunte altre 11 segnalazioni tra i ristoranti). Al secondo posto resiste Da Nicola, pizzeria di Savona, pur non avendo incrementato il “bottino” di 26 preferenze (ma anche in questo caso il locale “ricompare” ben 16 volte anche tra i ristoranti). Dietro di loro tantissimi locali con pochi voti (da uno a cinque), diffusi un po’ in tutta la provincia.

RISTORANTI – E’ la categoria con il maggior numero di nomination, ben 505. E anche per questo la battaglia è particolarmente serrata. In testa al momento c’è il Pinolo Barz8 di Finale Ligure con 73 segnalazioni, seguito da La Staffa di Roccavignale (38) e dall’Hostaria del Viale di Albenga (36). A Borgio Verezzi è un testa a testa tra A Topïa (17 voti) e l’Antica Società (14). A Cairo Montenotte spicca La Bruschetta (17). A Savona moltissime nomination, i numeri più alti si concentrano di nuovo sull’Osteria Scotto (23) seguita dal ristorante Da Nicola (16, con i 26 voti tra le pizzerie è moralmente a 42), Esco Pazzo (15), il Dopolavoro ferroviario (12) e Bino (9). A Varazze si spartiscono quasi tutti i voti il Boma (19 voti) e il Kursaal Margherita (13). A Stella la locanda “Costa Otto.Zero” è a 13 voti, a Carcare il Quadrifoglio è a 8. Ma i locali con almeno un voto sfiorano il centinaio.

STABILIMENTI BALNEARI – Qui le nomination espresse sono 208. Domina Pietra Ligure con 87 segnalazioni: in cima alla classifica ci sono i Bagni Carla (53 voti), che dopo un iniziale testa a testa hanno distaccato i Bagni Aurelia (26). A Borghetto Santo Spirito spiccano i Bagni Sole Mare (15); a Savona i Bagni Torino (11) e Bali Beach (10); a Spotorno Cala Smeralda (9) e Kon Tiki (8).

Le due fasi: nomination e finali

Abbiamo organizzato il contest in due fasi. Nella prima, quella della nomination, vi chiediamo di indicare (attraverso il modulo che trovate qui in basso) le attività che voi ritenete migliori nelle cinque categorie che abbiamo scelto. Questa fase si concluderà il 15 agosto. Ogni due settimane pubblicheremo la “classifica provvisoria” e regaleremo 3 ingressi omaggio per Le Caravelle tra tutti i votanti.

Dal 18 al 30 agosto si aprirà la seconda fase, quella delle finali. Le prime dieci attività delle cinque categorie si sfideranno in un sondaggio: per ogni categoria IVG.it consegnerà il proprio “Award” a chi raggiungerà il primato. Il riconoscimento sarà consegnato poi durante un evento pubblico che sarà organizzato da IVG nei mesi successivi.

