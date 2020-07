IVG Awards, la voglia matta di ripartire e di aiutare i nostri bravi imprenditori

Voglia di ripartire dopo il periodo più brutto della propria vita, il lockdown causato dal coronavirus (a parte le sofferenze di chi ha vissuto la guerra), voglia di aiutare il locale che si frequenta magari tutti i giorni, voglia di farsi promozione perché la professionalità e l’impegno dei nostri imprenditori sono noti, ma purtroppo non sempre alla fine del mese i conti tornano.

È forse per l’insieme di tutte queste ragioni, o anche per altro che ci sfugge, che IVG Awards, l’iniziativa lanciata dal nostro giornale per premiare i locali preferiti dai lettori, sta avendo un successo perfino superiore alle aspettative. Sono infatti arrivati oltre 1000 voti in dieci giorni, ‘costringendoci’ ad anticipare la prima classifica (leggi qui).

Così, in un perfetto testa coda tra costa e entroterra, ecco al primo posto assoluto la gelateria U Magu di Pietra Ligure e nella prestigiosa categoria dei Bar e Pub lo Snake Bar di Roccavignale.

Ma la gara è appena iniziata, c’è tempo fino al 15 agosto per partecipare alla prima fase dell’iniziativa, raccomandandovi di seguire bene il regolamento, che comunque è molto semplice.

Se vi viene voglia di aiutare quella donna o quell’uomo che sta dietro il bancone, vincete quel po’ di pigrizia che avete con il bicchiere, la forchetta o il gelato in mano. Se lo meritano.