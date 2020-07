Investimento pedonale sull’Aurelia a Borghetto, 4 feriti tra cui una bambina

Borghetto Santo Spirito. Investimento pedonale questa mattina a Borghetto sulla via Aurelia.

Secondo quanto appreso, intorno alle 11.00, una moto in transito ha colpito una donna e la figlia piccola, per cause ancora in via di accertamento da parte della polizia municipale.

I due a bordo della motocicletta sono finiti a terra, ferita anche la madre, mentre la bambina è rimsta praticamente illesa se non per il grave spavento a seguito dell’accaduto.

Sul posto sono intervenuti i militi della Croce Bianca di Borghetto, i militi della Croce Bianca di Albenga e l’automedica del 118: i tre feriti sono stati trasportati in codice giallo all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, non hanno riportato gravi traumi e ferite e le loro condizioni non destano particolare preoccupazione. Anche la piccola è stata condotta presso il nosocomio pietrese a titolo precauzionale.

L’incidente ha provocato ripercussioni alla viabilità per consentire l’azione dei soccorritori, con il traffico rimasto bloccato.