Investimento pedonale ad Andora: soccorsi mobilitati

Andora. Allarme ad Andora per un investimento pedonale, che si è verificato questa mattina, intorno alle 7,30.

È successo nei pressi del Parco delle Farfalle, dove una donna di 68 anni, per cause ancora in via di accertamento, è stata investita da un’auto.

Immediato l’allarme e tempestivo l’intervento dei militi della croce bianca di Andora e dell’automatica del 118. Dopo aver prestato le prime cure sul posto, la 68enne, che ha riportato ferite fortunatamente giudicate non gravi, è stata trasportata, in codice giallo, all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.