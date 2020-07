Infortunio mortale sul lavoro a Vado, sabato 25 luglio i funerali di Corrado Ravera

Vado Ligure. Saranno celebrati sabato 25 luglio, alle 10, nella chiesa parrocchiale San Lorenzo di Cairo Montenotte, i funerali di Corrado Ravera.

L’uomo, 54 anni, è deceduto lo scorso 20 luglio in seguito ad un tragico incidente sul lavoro che gli è costato la vita (leggi qui). Il tecnico è rimasto schiacciato da un peso, mentre si trovava all’interno delle aree Tirreno Power di Vado Ligure ed era impegnato in alcune lavorazioni per la ristrutturazione industriale dell’area.

Dissipati anche gli ultimi, eventuali dubbi sulle cause della morte attraverso l’esame autoptico, che ha confermato la tragedia, è arrivato il via libera per la cerimonia funebre.

Ravera lascia la moglie Giuliana, il figlio Stefano, il nipotino Samuel, il fratello Renzo, le cognate, i cognati e i nipoti.

Il Santo rosario sarà recitato domani (venerdì 24 luglio), alle 17.30, presso la suddetta Parrocchia. In seguito all’emergenza sanitaria in corso l’accesso alla funzione sarà regolamentato in base alle norme anti covid.