Incidente in A10, scontro tra due auto ad Andora: soccorritori mobilitati

Agg. Ore 23:35. Sono state due le persone ferite, ma per fortuna in modo lieve, in seguito all’incidente. Oltre ad ambulanza e automedica, sul posto anche i vigili del fuoco di Albenga.

Dopo aver ricevuto le prime cure sul posto, entrambi i feriti sono stati trasportati, rispettivamente in codice giallo e verde, all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Ancora difficile invece, la situazione del traffico in A10 dove, a causa del sinistro, al momento si registra una coda superiore ai 3 chilometri tra Albenga e San Bartolomeo, in direzione Francia.

Andora. Incidente stradale, nella serata odierna (10 luglio), pochi minuti prima delle 23, in autostrada. Il sinistro si è verificato nel tratto di A10 in corrispondenza di Andora, in direzione Francia.

Immediata la chiamata ai soccorsi e repentino il loro intervento. Sul posto, un’ambulanza della croce bianca di Andora e l’automedica del 118.

Non si sa ancora nulla, però, sulla dinamica né sulle condizioni dei feriti ma, stando a quanto riferito pochi minuti dopo l’accaduto, a scontrarsi, per motivi ancora da accertare, sarebbero state due auto.



Nonostante l’ora tarda, si sono comunque registrati rallentamenti nel tratto dove si è verificato l’incidente: al momento, circa 2 chilometri di coda tra Albenga e San Bartolomeo, in direzione Francia.

Aggiornamenti in corso