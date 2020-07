Incidente in A10, code e rallentamenti: due persone in ospedale

Albisola Superiore. Incidente stradale in A10, questa sera, intorno alle 18. Nulla di grave, per fortuna, per gli occupanti dei veicoli coinvolti, ma nuovi disagi che si sommano a quelli ormai consueti.

Stando a quanto riferito, si sarebbe trattato di un tamponamento tra due mezzi, all’altezza di Albisola Superiore. Lievi le ferite riportate dalle persone coinvolte.

Ma, come prevedibile, l’incidente sommato, a cantieri e lavori in corso, ha generato code e rallentamenti sul tratto. I feriti sono stati trasportati, dalla croce bianca di Savona, all’ospedale di Savona, entrambi in codice giallo.